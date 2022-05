Advertising

sportli26181512 : Elche: c'è la decisione sul futuro del tecnico Rodriguez: L'Elche ha quasi matematicamente raggiunto la permanenza… -

Calciomercato.com

Ha dovuto aspettare la gara del secondo turno, contro l'. In ogni caso, se ne è parlato pochissimo. Probabilmente ladei Colchoneros è una vendetta per quanto avvenne nel 2014: anche ...Ai giocatori lapresa del presidente dopo la figuraccia Questo contenuto è riservato agli ...00 Southampton - Arsenal 1 - 0 16:00 Watford - Brentford 1 - 2 CALCIO - LA LIGA 14:00- ... Elche: c'è la decisione sul futuro del tecnico Rodriguez L’ex Elche secondo ElGolDigital avrebbe però preso una decisione su suo futuro, consapevole di non poter rimanere a Trigoria per molto tempo una volta avervi fatto rientro il prossimo luglio. Villar ...Javier Pastore si racconta tra passato, presente e futuro: le dichiarazioni rilasciate dall'ex numero 27 del Palermo ...