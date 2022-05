Advertising

Madgurlwithabox : AH CHE POI CON LA RAPPRE CI STA PURE MARGHE DITONELLAPIAGA ???????? contentissima - raso_katy : @cidadadoar Cmq il 1997 e trittico io e Gaia e ditonellapiaga abi amano lo stesso anno che ci accomuna - raso_katy : @thats_st Ditonellapiaga la segue Gaia e mi pare che lei segue ditonellapiaga - jsbef7cc : @SanremoESC madame sissi margherita vicario tananai loredana bertè oriettona elodie big name che ha partecipato una… - psychosaru : @xelam___ io punto su lei o ditonellapiaga, ma più che altro è una speranza ?? -

SoloGossip.it

... la promozione e la valorizzazione del territorio vulcanico e offre un'ampia selezione musicale... Tra gli artisti già annunciati Brain De Palma,, Dov'è Liana, Ela Minus, Hollyspleef, ......Occasionale di Tananai - 1 Platino Virale di Matteo Romano - 1 Platino Chimica die ... datomolti brani sanremesi sono tutt'ora presenti nella top20 della classifica FIMI dei singoli ... Ditonellapiaga, che lavoro fanno i suoi genitori: lei in quel campo è tremenda “Si sarà innervosito, ma non penso che sia andato dagli autori dei due errori per dargli le colpe. Negli ultimi anni è cambiato tanto e non avrà di certo messo il dito nella piaga. Avrà tutelato i ...ma questo è un testo che mette il dito nella piaga, che vuole denunciare alcune cose e che ha le parole chiave incisivi, diretti e fusion, visto che così sono i suoni, così sono i testi, così siamo ...