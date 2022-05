"Da me non vengono....". Enrico Mentana, sfogo senza precedenti: i colleghi che finiscono nel mirino (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina": Enrico Mentana si è lasciato andare a un lungo sfogo sulla sua pagina Facebook. Le sue parole sembrano prendere di mira chi invece i giornalisti e i commentatori russi, generalmente megafono dell'opinione del Cremlino, li invita. In questa lista rientrano diversi colleghi di La7 come Myrta Merlino, Lilli Gruber, Giovanni Floris. Per opporsi a questo tipo di informazione, il direttore del TgLa7 ha riproposto le stesse parole che usò tempo fa per spiegare l'assenza di negazionsti e no vax nei suoi spazi televisivi: "Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina":si è lasciato andare a un lungosulla sua pagina Facebook. Le sue parole sembrano prendere di mira chi invece i giornalisti e i commentatori russi, generalmente megafono dell'opinione del Cremlino, li invita. In questa lista rientrano diversidi La7 come Myrta Merlino, Lilli Gruber, Giovanni Floris. Per opporsi a questo tipo di informazione, il direttore del TgLa7 ha riproposto le stesse parole che usò tempo fa per spiegare l'asdi negazionsti e no vax nei suoi spazi televisivi: "Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo,dover aggiungere ...

