Da Bella Hadid a Versace, lo stile Fetish è ufficialmente un trend (Di mercoledì 4 maggio 2022) All'inizio di Aprile, ai Grammy Awards, Dua Lipa è arrivata sul Red Carpet con un abito vintage della famosa collezione bondage di Gianni Versace. Solo qualche giorno prima, Julia Fox ha partecipato ai Vanity Fair Oscar Party con un abito in pelle e una collana a forma di mano che la soffocava. Poi ieri, al Met Gala Afert Party, Bella Hadid ha confermato la tendenza. Con una mise osè in pizzo nero, composta da calze auto-reggenti e corsetto, ha ufficialmente dichiarato il ritorno dell'abbigliamento Fetish. La collezione Miss S&M di Gianni Versace Il quanto tendenza e fenomeno di costume, il Fetishcore ha sempre suscitato interesse nel mondo della moda. Ha preso piede sulle passerelle di tutto il mondo grazie a designer come Alexander McQueen, Thierry Mugler e ...

