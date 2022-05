Così Moni Ovadia rilancia la propagandista antisemita contro Zelensky (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uso dell’antisemitismo per accusare gli ucraini di essere nazisti, attraverso quello che la coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Milena Santerini proprio sul Foglio ha definito “il capovolgimento dei fatti”, è preoccupante e sempre più paradossale. Dopo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che per giustificare la “denazificazione” in Ucraina è arrivato a sostenere che come Zelensky “anche Hitler aveva origini ebraiche”, argomentazioni analoghe per addossare la colpa alle vittime sono state usate anche nella serata “Pace proibita”, organizzata da Michele Santoro. Con il paradosso che a farlo è stato un ebreo come Moni Ovadia. “Trafficando in rete ho scoperto – dice Ovadia aprendo il suo intervento – una giornalista statunitense, si chiama Lara Logan. Ha fatto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uso dell’antisemitismo per accusare gli ucraini di essere nazisti, attraverso quello che la coordinatrice nazionale per la lottal’antisemitismo Milena Santerini proprio sul Foglio ha definito “il capovolgimento dei fatti”, è preoccupante e sempre più paradossale. Dopo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che per giustificare la “denazificazione” in Ucraina è arrivato a sostenere che come“anche Hitler aveva origini ebraiche”, argomentazioni analoghe per addossare la colpa alle vittime sono state usate anche nella serata “Pace proibita”, organizzata da Michele Santoro. Con il paradosso che a farlo è stato un ebreo come. “Trafficando in rete ho scoperto – diceaprendo il suo intervento – una giornalista statunitense, si chiama Lara Logan. Ha fatto ...

