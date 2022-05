Bonus 200 euro. Meglio di niente, ma non basta! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Duecento euro di Bonus a lavoratori dipendenti e pensionati – a condizione che percepiscano redditi da fame – sono Meglio di niente a fronte delle legnate che arrivano con le bollette di luce e gas, della tassazione generale e del caro vita, ma non risolvono certo il problema: ci vuole più salario! Con quei duecento Leggi su freeskipper (Di mercoledì 4 maggio 2022) Duecentodia lavoratori dipendenti e pensionati – a condizione che percepiscano redditi da fame – sonodia fronte delle legnate che arrivano con le bollette di luce e gas, della tassazione generale e del caro vita, ma non risolvono certo il problema: ci vuole più salario! Con quei duecento

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - pdnetwork : Ci siamo battuti per aiuti concreti a famiglie e imprese. Le nostre proposte sono state approvate: ?? Assegno… - GianfrancoGasb1 : RT @CislNazionale: “Positivo il bonus di 200€, lavoriamo per migliorarlo e rafforzarlo. Il #Decretoaiuti è una prima misura emergenziale cu… - CislDesantis : RT @CislNazionale: “Positivo il bonus di 200€, lavoriamo per migliorarlo e rafforzarlo. Il #Decretoaiuti è una prima misura emergenziale cu… - CastellucciAnto : RT @CislNazionale: “Positivo il bonus di 200€, lavoriamo per migliorarlo e rafforzarlo. Il #Decretoaiuti è una prima misura emergenziale cu… -