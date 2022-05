Villarreal-Liverpool, incredibile gol del 2-0 di Coquelin: tutto in parità in chiave finale (VIDEO) (Di martedì 3 maggio 2022) E’ delirio all’Estadio de la Ceramica per il gol del 2-0 clamoroso di Coquelin in Villarreal-Liverpool. Con il suo colpo di testa segna il gol che vale l’assoluta parità tra andata e ritorno, ma con ancora tutto il secondo tempo da giocare. Può dunque succedere ancora di tutto in Spagna, la finale è quantomai in bilico. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) E’ delirio all’Estadio de la Ceramica per il gol del 2-0 clamoroso diin. Con il suo colpo di testa segna il gol che vale l’assolutatra andata e ritorno, ma con ancorail secondo tempo da giocare. Può dunque succedere ancora diin Spagna, laè quantomai in bilico. In alto ecco il. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? Klopp è sempre Klopp ?? Le foto con i tifosi anche sotto la pioggia ? ?? Villarreal-Liverpool, calcio d'inizio alle… - AAlciato : È finita con gli steward del Liverpool che applaudivano i tifosi del Villarreal. Quasi un altro mondo. - _ElPrincipe22_ : RT @_ElPrincipe22: Io spero passi il Liverpool perché se passa il Villarreal ne sentiamo una marea su Allegri e i suoi servi - wabi_s4bi : Almeno se passa il Villarreal i cartonati non potranno lodare ancora la loro vittoria contro il Liverpool - PGBVLH : @thintomduke Infatti ho detto dopo, quella partita doveva finire 4-0 per il Villarreal non ironicamente. Contro i… -