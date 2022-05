Ucraina | missili su Odessa | ucciso un ragazzo di 15 anni

Advertising

russi anche su Odessa e Kherson. Segnalate anche esplosioni nella notte a Belgorod, la regione della Russia meridionale al confine con l'. Sul fronte diplomatico ieri è tornato a farsi ...Odessa è sotto attacco, irussi hanno colpito i dintorni della cittàe avrebbero ucciso un ragazzo di 15 anni. Lo riporta Nataliya Gumenyuk, portavoce del comando militare sud. Cinque persone erano nell'...Per ciò che concerne l’Ucraina, la figura di Erdogan è spesso rappresentata ... come lo show televisivo russo in cui gli ospiti speculavano su missili di ultima generazione, che sembrerebbero poter ...(Reuters) - Missili russi ad alta precisione hanno colpito un centro logistico in un campo d'aviazione militare vicino a Odessa in Ucraina, utilizzato per la consegna e lo stoccaggio di armi date a ...