Ucraina, fuori da Azovstal tra i razzi: «I nostri due mesi al buio». Bombe su Odessa, colpita chiesa: morti e feriti (Di martedì 3 maggio 2022) «Finalmente rivediamo il sole, lì sotto abbiamo passato due mesi da incubo». I primi civili sono stati evacuati dai sotterranei delle acciaierie Azovstal, ma altri, anche bambini,... Leggi su ilmattino (Di martedì 3 maggio 2022) «Finalmente rivediamo il sole, lì sotto abbiamo passato dueda incubo». I primi civili sono stati evacuati dai sotterranei delle acciaierie, ma altri, anche bambini,...

bendellavedova : Per #Lavrov i massacri di #Bucha sono fake e l’Ucraina è nelle mani dei nazisti: totalmente fuori dalla realtà. Par… - fattoquotidiano : NUOVE ARMI ALL'UCRAINA / LE PAROLE DI CONTE 'No del M5S ad aiuti militari fuori dal diritto di difesa sancito dall… - CarloCalenda : La linea di @Azione_it sulla guerra: 1) non esiste alcuna giustificazione/attenuante per l’invasione russa; 2) l’Oc… - Turiddu50688647 : @MaxWelch01 @adriamarz1934 @rulajebreal Gli accordi di Minsk non prevedevano in alcun punto l'Ucraina fuori dalla NATO. - QLexPipiens : RT @Cambiacasacca: Giusto per togliervi il dubbio, a me della russia non me ne frega proprio un cazzo, al pari dell'ucraina. So che è fuori… -