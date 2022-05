Superbonus 110, la proroga nel Dl aiuti: ecco cosa cambia (Di martedì 3 maggio 2022) Lavori di ristrutturazione in un palazzo a Torino Roma, 3 maggio 2022 - I proprietari delle villette unifamiliari che hanno iniziato lavori di ristrutturazione avranno 3 mesi in più di tempo per ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Lavori di ristrutturazione in un palazzo a Torino Roma, 3 maggio 2022 - I proprietari delle villette unifamiliari che hanno iniziato lavori di ristrutturazione avranno 3 mesi in più di tempo per ...

AndreaSaviane1 : #DecretoAiuti - #Superbonus 110 Proroga al 30 settembre SAL per le villette monofamiliari. Ancora in bilico la 4° c… - gjscco : RT @EmilianaCarifi: Due consigli dei ministri xportare dai 6miliardi previsti ai 14 stanziati pxer aiutare famiglie e imprese tassando gli… - pinomangione : Sei un General Contractor? Un'Impresa? Un Progettista? Un amministratore di condomini? Attiva SUPERBONUS 110% grazi… - shiwasekitai : RT @EmilianaCarifi: Due consigli dei ministri xportare dai 6miliardi previsti ai 14 stanziati pxer aiutare famiglie e imprese tassando gli… - ekuonews : Ricostruzione sisma 2009, circolare su garanzia per quota eccedente contributo con superbonus 110% -