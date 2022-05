Serie B: paradosso comasco: una vittoria per aiutare i rivali del Monza? (Di martedì 3 maggio 2022) Dubbio nel paese dei campanili: il Como con una vittoria all’ultima giornata con la cremonese può regalare la salvezza ai rivali del Como Nel paese dei campanili e del palio, l’ultima giornata di Serie B regalerà uno spettacolo dal gusto shakespeariano: Il Como affronterà la Cremonese, il Monza il Perugia e in caso di vittoria dei comaschi, al Monza basterà il pari per la promozione. Se giocatori e società non faranno calcoli, tra i tifosi dei lagunari la domanda gira: vale la pena vincere per agevolare la promozione dei loro storici rivali? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Dubbio nel paese dei campanili: il Como con unaall’ultima giornata con la cremonese può regalare la salvezza aidel Como Nel paese dei campanili e del palio, l’ultima giornata diB regalerà uno spettacolo dal gusto shakespeariano: Il Como affronterà la Cremonese, ilil Perugia e in caso didei comaschi, albasterà il pari per la promozione. Se giocatori e società non faranno calcoli, tra i tifosi dei lagunari la domanda gira: vale la pena vincere per agevolare la promozione dei loro storici? L'articolo proviene da Calcio News 24.

