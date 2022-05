(Di martedì 3 maggio 2022) Unè scoppiato questa sera a, neldi via Achille Tedeschi, nei pressi della stazione Tibus di via Tiburtina. Il rogo ha coinvolto inizialmente un, che si trovava parcheggiato da giorni in quell’area. “Dicevano che fosse disabitato – racconta un residente – ma io vedevo gente che entrava e usciva da lì”. Una colonna di fumo nero si è levata in cielo e lehanno avvolto rapidamente il mezzo, andando poi a colpirealtreparcheggiate lì accanto. Dai primi riscontri sembrano essere rimastealmeno altre due vetture. Sul posto sono intervenute sei pattuglie della polizia, due squadre Vigili del fuoco e un’ambulanza. Leggi...

CorriereCitta : RT @FmMosca: Il grosso problema che si presenterà alle prossime (ipotetiche) elezioni è soltanto uno: "Chi possiamo delegare a Roma che non… - CorriereCitta : Roma, grosso incendio nel parcheggio: camper distrutto dalle fiamme, danneggiate anche le auto in sosta (VIDEO)

Roma, grosso incendio nel parcheggio: camper distrutto dalle fiamme, danneggiate anche le auto in sosta (VIDEO) Un grosso incendio è scoppiato questa sera a Roma, nel parcheggio di via Achille Tedeschi, nei pressi della stazione Tibus di via Tiburtina. Il rogo ha coinvolto inizialmente un camper, che si trovava ...