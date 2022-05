Milan, da Allegri a Pioli è sempre un bel primo maggio (Di martedì 3 maggio 2022) C'era il sole, come ieri, c'erano 70 mila persone, come ieri. A San Siro domenica è andato in scena una sorta di remake undici anni dopo: il primo maggio 2011 il Milan, in mano a Massimiliano... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 3 maggio 2022) C'era il sole, come ieri, c'erano 70 mila persone, come ieri. A San Siro domenica è andato in scena una sorta di remake undici anni dopo: il2011 il, in mano a Massimiliano...

ManuDas44 : RT @sexymancio: Cassano ha appena detto che le poche sedute tattiche quando stava al Milan con Allegri le faceva Tassotti sto male - BabboChiquita : @simostwt Ma soprattutto, la colpa è dei giovani, quando la Juve è una delle squadre più vecchie in SerieA. La squa… - m_fabiosixthree : @amoflorenzi @milan_risorto Non vorrei dire ma l’ultima vittoria in casa a quando risale? Io l’ultima che ricordo è… - Alessan90097982 : RT @pasqlaragione: Adani: “Il Milan quest'anno ha insegnato alla Juve come si lavora. Al ritorno a San Siro finisce 0-0 e la Juve non tira… - _ElPrincipe22 : @_Releo @Pirichello Cassano sai cosa ha detto su Allegri? Che al Milan la parte tattica la faceva Tassotti.. -