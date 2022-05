Lo schiaffo europeo di Draghi al partito né né

Leggi su formiche

(Di martedì 3 maggio 2022) Il primoè per la marea dei né-né, che in Italia come altrove mettono l’Ucraina aggredita e la Russia aggressore sullo stesso piano. Da Strasburgo, di fronte alla plenaria del Parlamento, Marioribalta subito l’equazione: “In una guerra di aggressione non c’è nessuna equivalenza tra chi invade e chi resiste”. Il presidente del Consiglio italiano parla per la prima volta in queste vesti al centro dell’emiciclo, introdotto dalla presidente Roberta Metsola, e dedica il primo pensiero a David Sassoli, il presidente scomparso a inizio anno. La delegazione italiana è presente in forze ma nell’aula si distinguono lunghe file di banchi vuoti. È il giorno dell’Italia, che sull’invasione di Vladimir Putin non ha dubbi di sorta, garantisce il premier. “L’aggressione russa ha rimesso in discussione ...