Le parole di Draghi che affossano il superbonus

Leggi su agi

(Di martedì 3 maggio 2022) AGI - Dopo il mancato sì del Movimento 5 stelle in Consiglio dei ministri al decreto Aiuti - che stanzia 14 miliardi a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare i rincari dei prezzi dell'energia - a causa della norma sul termovalorizzatore da realizzare a Roma, sale nuovamente la tensione tra premier e pentastellati. 'Pomo della discordia' ilal 110 per cento, cavallo di battaglia dei 5 stelle ma sul quale Marioesprime tutti i suoi dubbi. Anzi, il presidente del Consiglio va oltre e spiega pubblicamente di non essere d'accordo con una norma che ha avuto come conseguenza la "triplicazione del costo di efficientamento".che fanno infuriare i 5 stelle, che bollano le frasi pronunciate dal premier a Strasburgo (dove è intervenuto davanti alla seduta plenaria del Parlamento europeo) come "irricevibili". "Il ...