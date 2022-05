Giallo Vlahovic alla Juve: un'eclissi senza gol e sorriso (Di martedì 3 maggio 2022) TORINO - Cercasi vero Vlahovic . Non è un grido d'allarme ma poco ci manca, per com'è andata nelle ultime settimane. Dusan ha rallentato la marcia, segna con il contagocce e ha perso il sorriso, come ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 maggio 2022) TORINO - Cercasi vero. Non è un grido d'rme ma poco ci manca, per com'è andata nelle ultime settimane. Dusan ha rallentato la marcia, segna con il contagocce e ha perso il, come ...

sportli26181512 : Giallo Vlahovic alla Juve: un'eclissi senza gol e sorriso: Sostituito con il Venezia, vuole rifarsi in Coppa Italia… - Stefanozoppi1 : @pizzico76 @nonoambulance Biraghi espulso per doppia ammonizione per una cosa meno grave contro il Sassuolo. Qui ne… - lucianoserrone : Ricapitolando: bene Tek, Deligt, Bonucci, Danilo, Pellegrini (peccato il giallo), Miretti (ottimo), Rabiot. Male Be… - ilcirco1 : @velosodiego @GPignatti @StanisIavskij Per vlahovic ci vuole il primo giallo per simulazione in tutte le parti del campo!! - el__cantero : RT @SgSimoncino: Zakaria versione macellaio, giallo! Bonucci gomitata volontaria, nemmeno giallo! Marottastyle l’Inter ruba! Ps: vlahovic c… -