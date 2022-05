Dario Sonda non ce l' ha fatta | l' ex campione di ciclismo è morto dopo un incidente

Advertising

, 31 anni, ex campione di ciclismo e padre di famiglia è morto ieri notte - primo maggio - all'ospedale di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto venerdì scorso in un grave incidente ..., 31 anni, ex campione di ciclismo, è morto all'ospedale di Vicenza dopo essere rimasto coinvolto venerdì scorso in un grave incidente stradale a Romano d'Ezzelino (Vicenza). A diffondere ...E’ morto Dario Sonda, trentunenne ex ciclista bassanese, campione del mondo dello scratch tra gli juniores nel 2009. E’ morto #DarioSonda, trentunenne ex ciclista bassanese, campione del mondo dello ...Lutto importante nel mondo del ciclismo per la morte di Dario Sonda. Il trentunenne vicentino di Bassano del Grappa, che fu campione del mondo dello scratch tra gli juniores nel 2009 per poi ritirarsi ...