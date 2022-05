Cosmoprof Worldwide Bologna | si è chiusa la 53a edizione

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Grande soddisfazione per i risultati della 53°di. Visitatori provenienti da più di 140 paesi hanno visitato la manifestazione, scoprendo le novità e le innovazioni presentate da più di 2.700 espositori da 70 paesi, grazie agli investimenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito dei progetti per la promozione dell’industria beauty italiana nei principali mercati. “Sono risultati che ci riempiono di orgoglio:ha confermato ancora una volta il suo ruolo di evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale, nonostante il complicato scenario attuale. Gli espositori hanno evidenziato l’alto ...

Advertising

LaNotifica : Gianluca Mech, mr. Tisanoreica al Cosmoprof Worldwide 2022 - poche_idee : Il doc dello studio adiacente, ha accompagnato a Bologna la sua fidanzata per il Cosmoprof Worldwide, la fiera dell… - BUONGIORNOnline : Cosmoprof Worldwide Bologna 53 chiude con grande soddisfazione #BolognaFiere #CosmoprofWorldWideBologna53 - debellisan : UN SUCCESSO TRAVOLGENTE Il ritorno al Cosmoprof Worldwide Bologna ha segnato una tappa importante per l'azienda e… -

La Hair Stylist marsalese Giusy Bilello è stata prA Milano fino all'8 maggio una settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere Grande soddisfazione per i risultati della 53° edizione diBologna tornata in ...Grande soddisfazione per i risultati della 53° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. Visitatori provenienti da più di 140 paesi hanno visitato la manifestazione, scoprendo le novità e le ...Si è chiusa lunedì sera l'edizione numero 53 di Cosmoprof worldwide Bologna, quella del ritorno in presenza dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. L'organizzazione non ha diffuso il dato ...