Contro la guerra in Ucraina c'è un pacifismo con tanti ma (Di martedì 3 maggio 2022) Pacifisti riuniti al Teatro Ghione di Roma. Da Vauro a Michele Santoro, da Ascanio Celestini a Sabina Guzzanti, da Fiorella Mannoia a Tomaso Montanari. L'obiettivo era dire "avanti con il dialogo e stop alle armi". Un pacifismo che cerca corresponsabilità, che dice che sì, Putin non doveva invadere l'Ucraina, che è stata una scelta sbagliata, ma... "c'è una comunicazione pericolosa perché cerca di creare un nemico. Questo non significa non condannare l'invasione, non significa non condannare le decisioni che Putin ha preso, ma significa per lo meno, cercare di capire chi è corresponsabile insieme a Putin del macello che sta succedendo", dice Vauro. C'è sempre un ma, insomma. "L'intervista al ministro Russo Lavrov? È uno scoop!", dice Michele Santoro rispondendo alle polemiche delle ultime ore per l'intervista del ministro russo rilasciata a Giuseppe ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) Pacifisti riuniti al Teatro Ghione di Roma. Da Vauro a Michele Santoro, da Ascanio Celestini a Sabina Guzzanti, da Fiorella Mannoia a Tomaso Montanari. L'obiettivo era dire "avanti con il dialogo e stop alle armi". Unche cerca corresponsabilità, che dice che sì, Putin non doveva invadere l', che è stata una scelta sbagliata, ma... "c'è una comunicazione pericolosa perché cerca di creare un nemico. Questo non significa non condannare l'invasione, non significa non condannare le decisioni che Putin ha preso, ma significa per lo meno, cercare di capire chi è corresponsabile insieme a Putin del macello che sta succedendo", dice Vauro. C'è sempre un ma, insomma. "L'intervista al ministro Russo Lavrov? È uno scoop!", dice Michele Santoro rispondendo alle polemiche delle ultime ore per l'intervista del ministro russo rilasciata a Giuseppe ...

