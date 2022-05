Champions League, il calendario e gli orari delle semifinali (Di martedì 3 maggio 2022) Champions League, il calendario e gli orari delle due semifinali Liverpool-Villarreal e Real Madrid-Manchester City : ancora 90 minuti per approdare alla finale di Champions in programma il 28 maggio allo Stade de France. Ad aprire il programma, questa sarà, il Liverpool di Klopp che, parte dalla vittoria in casa per 2-0 contro il Villareal. Mercoledì sera, invece, sarà il turno di Real Madrid- Manchester City: nella gara della scorsa settimana finì 4-3 a favore degli uomini di Guardiola. I Blancos di Ancelotti, però, forti della vittoria del campionato nello scorso weekend, proveranno a ribaltare la situazione con la spinta del Bernabéu. Champions League, il calendario delle ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 3 maggio 2022), ile glidueLiverpool-Villarreal e Real Madrid-Manchester City : ancora 90 minuti per approdare alla finale diin programma il 28 maggio allo Stade de France. Ad aprire il programma, questa sarà, il Liverpool di Klopp che, parte dalla vittoria in casa per 2-0 contro il Villareal. Mercoledì sera, invece, sarà il turno di Real Madrid- Manchester City: nella gara della scorsa settimana finì 4-3 a favore degli uomini di Guardiola. I Blancos di Ancelotti, però, forti della vittoria del campionato nello scorso weekend, proveranno a ribaltare la situazione con la spinta del Bernabéu., il...

Advertising

forumJuventus : Juve qualificata in Champions: si attiva l'obbligo di riscatto per Chiesa ? - EnricoTurcato : +10 sulla Lazio e sulla Roma. La #Juventus si qualifica matematicamente con tre giornate di anticipo alla prossima… - CB_Ignoranza : La Juventus è matematicamente qualificata alla Champions League 2022/23. #Juventus #ChampionsLeague #SerieA - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Vulpis: 'Il passaggio turno in Champions vale più della vittoria in Conference League' - TheItalianTimes : ?? LA SEMIFINALE #Semifinale di #ChampionsLeague: il #Liverpool contro il #Villareal dei miracoli. I #Reds questa se… -