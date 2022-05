Calcio: Casini, 'decreto crescita utile, non c'è stato abuso' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Gravina abolirebbe il decreto crescita? "Non ho mai posizioni così estremiste, il decreto crescita è uno strumento utile ma non bisogna abusarne. Al momento non c'è stato nessun abuso, il numero dei calciatori tesserati con questo decreto in questa stagione è inferiore al 20%". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall'associazione ‘Nedcommunity', al Salone d'Onore del Coni. "A me sembra che bisogna lavorare su tematiche più articolate: come i vivai. Dobbiamo premiare chi utilizza i giovani, non togliere benefici fiscali, visto che la Serie A ne ha ben pochi", aggiunge Casini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Gravina abolirebbe il? "Non ho mai posizioni così estremiste, ilè uno strumentoma non bisogna abusarne. Al momento non c'ènessun, il numero dei calciatori tesserati con questoin questa stagione è inferiore al 20%". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall'associazione ‘Nedcommunity', al Salone d'Onore del Coni. "A me sembra che bisogna lavorare su tematiche più articolate: come i vivai. Dobbiamo premiare chi utilizza i giovani, non togliere benefici fiscali, visto che la Serie A ne ha ben pochi", aggiunge

