Billie Eilish è uscita (letteralmente) da un quadro per il Met Gala 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) La cantante è stata una delle star a incarnare al meglio il tema In America: An Anthology of Fashion and the Gilded Glamour, ispirandosi a un ritratto del 1885 Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) La cantante è stata una delle star a incarnare al meglio il tema In America: An Anthology of Fashion and the Gilded Glamour, ispirandosi a un ritratto del 1885

Advertising

RDS_official : Un tris di donne pazzesche nella nostra #RDSTopChart Next Generation: Camila Cabello, Olivia Rodrigo e Billie Eilis… - team_world : #MetGala2022: da Kim Kardashian a Chiara Ferragni, passando per Billie Eilish e Jared Leto: i look più apprezzati d… - WoonTae5 : RT @InfoBillieBR: Billie Eilish conversando com Elon Musk, novo dono do Twitter, durante o #MetGala. - Mawrdock : Billie Eilish unica che ha azzeccato - themoon_Lilo : Billie Eilish c'entra il tema, lo stile, le vibes. Credo che le doni sia il modello e anche il colore dell'abito. È… -