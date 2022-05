Basket, Eurolega 2021/2022: Barcellona alle Final Four, Bayern Monaco cede in gara-5 (Di martedì 3 maggio 2022) Il Barcellona conquista l’accesso alle Final Four dell’Eurolega 2021/2022, battendo il Bayern Monaco per 81-72 in gara-5 del playoff. Una serie durissima si chiude con il successo dei catalani, che davanti al pubblico amico del Palau Blaugrana riescono a rimontare e avere ragione dei bavaresi di coach Andrea Trinchieri che comunque escono dall’Europa con tutti gli onori del caso andando vicini a una vera e propria impresa. Sarà quindi il Barcellona a sfidare il Real Madrid nella semiFinale della Final Four, che quest’anno si disputerà a Belgrado dal 19 al 21 maggio. Nell’altra semiFinale si sfideranno l’Anadolu Efes, giustiziera ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Ilconquista l’accessodell’, battendo ilper 81-72 in-5 del playoff. Una serie durissima si chiude con il successo dei catalani, che davanti al pubblico amico del Palau Blaugrana riescono a rimontare e avere ragione dei bavaresi di coach Andrea Trinchieri che comunque escono dall’Europa con tutti gli onori del caso andando vicini a una vera e propria impresa. Sarà quindi ila sfidare il Real Madrid nella semie della, che quest’anno si disputerà a Belgrado dal 19 al 21 maggio. Nell’altra semie si sfideranno l’Anadolu Efes, giustiziera ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #Eurolega Il #Barcellona vola alle #FinalFour, fuori il #BayernMonaco di Trinchieri - ginloverx : Il giorno in cui lucic prenderà una tripla in eurolega sarà un grande giorno per il basket. - sportli26181512 : Eurolega, i quarti di finale su Sky. Stasera Barcellona-Bayern Monaco: Tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, si gioca… - Dario_Melli : Eurolega, i quarti di finale su Sky. Stasera Barcellona-Bayern Monaco - napolista : «O ti radi o non arbitri», così l’Eurolega minacciava e discriminava i suoi arbitri con la barba La Faz racconta l… -