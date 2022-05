Amber Heard si è sballata per 24 ore al Festival di Coachella, tra ecstasy, alcol e funghi allucinogeni (Di martedì 3 maggio 2022) Amber Heard ha preso tra ecstasy, alcol e funghi allucinogeni al Festival di Coachella: la deposizione di Johnny Depp è stata confermata da Erin Falati, l'infermiera personale dell'attrice. L'infermiera privata di Amber Heard, Erin Falati, ha scritto nei suoi appunti che l'ex moglie di Johnny Depp si è sballata e ha fatto festa per 24 ore di fila dopo aver preso funghi allucinogeni, ecstasy e aver bevuto alcol al Festival di Coachella nell'aprile del 2016. "La cliente ha ammesso di aver fatto uso di droghe illecite durante il viaggio, specificando di aver ingerito funghi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022)ha preso traaldi: la deposizione di Johnny Depp è stata confermata da Erin Falati, l'infermiera personale dell'attrice. L'infermiera privata di, Erin Falati, ha scritto nei suoi appunti che l'ex moglie di Johnny Depp si èe ha fatto festa per 24 ore di fila dopo aver presoe aver bevutoaldinell'aprile del 2016. "La cliente ha ammesso di aver fatto uso di droghe illecite durante il viaggio, specificando di aver ingerito...

Advertising

zazoomblog : Amber Heard si è sballata per 24 ore al Festival di Coachella tra ecstasy alcol e funghi allucinogeni - #Amber… - matte92c : @californiet Ma secondo voi Amber Heard vale 30 mil di più di Californiet? Secondo me no, anzi non sono nemmeno si… - Diaryofafangir1 : RT @lostonyouvh: Il mondo dello spettacolo, del cinema di quello che vi pare, dovrebbe seriamente togliere dal cazzo Amber Heard e dare più… - federicci1 : RT @lostonyouvh: Il mondo dello spettacolo, del cinema di quello che vi pare, dovrebbe seriamente togliere dal cazzo Amber Heard e dare più… -