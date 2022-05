(Di martedì 3 maggio 2022) Il personaggio dinel DC Universe da, potrebbe essere al centro di unatv., personaggio interpretato da, potrebbe essere al centro di una nuovain fase di sviluppo per HBO Max. L'attrice premio Oscar sembra sia impegnata nella fase di trattative per tornare davanti alla macchina da presa del progetto di cui sarà produttrice esecutiva. Lasusarà scritta e prodotta da Christal Henry. James Gunn, invece, sarà coinvolto come produttore con Peter Safran., in precedenza, aveva dichiarato: "Essendo una fan dei fumetti ...

Il_Nerdastro : Lo Spin-Off che non mi aspettavo. Stando a Deadline, #HBOMax sta sviluppando una nuova costola di #TheSuicideSquad,… -

sta per tornare... Di nuovo. Secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma streaming HBO Max starebbe sviluppando uno spin - off di Peacemaker incentrato sul personaggio di Viola Davis .E la loro mandante,, è ancora peggio. The Suicide Squad - Missione Suicida è un fiero dito medio ai blockbuster di serie A James Gunn Parte della fama, non interamente buona, del DC ... Amanda Waller, interpretata da Viola Davis, possibile protagonista di una serie tv Amanda Waller, personaggio interpretato da Viola Davis, potrebbe essere al centro di una nuova serie in fase di sviluppo per HBO Max. L'attrice premio Oscar sembra sia impegnata nella fase di ...La Amanda Waller di Viola Davis potrebbe essere il nuovo personaggio nell’universo DC ad avere un suo spin-off personale, dopo l’anti-eroe per eccellenza di The Suicide Squad, ovvero Peacemaker. La ...