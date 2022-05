Tour Dem a Grugliasco: presentata la lista per le amministrative (Di lunedì 2 maggio 2022) Venerdì 29 aprile Tour Dem ha fatto tappa a Grugliasco. Nella sala gremita dell’auditorium Paradiso, i consiglieri regioanli, introdotti dal capogruppo Raffaele Gallo, hanno sottolineato cosa non è stato fatto dalla Giunta Cirio, gli errori di un centro destra che oggi più che mai si presenta disunito e litigioso al governo della Regione. A Grugliasco l’incontro ha avuto duplice finalità: quella di informare sull’attività del gruppo consiliare ma soprattutto di dare sostegno al candidato sindaco del centrosinistra Emanuele Gaito che ha presentato la lista delle candidate e dei candidati PD alle prossime amministrative: volti noti e molte novità che testimoniano l’impegno al rinnovamento del partito democratico di Grugliasco. Tutti i consiglieri uscenti, eccezione il capogruppo Pier ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 maggio 2022) Venerdì 29 aprileDem ha fatto tappa a. Nella sala gremita dell’auditorium Paradiso, i consiglieri regioanli, introdotti dal capogruppo Raffaele Gallo, hanno sottolineato cosa non è stato fatto dalla Giunta Cirio, gli errori di un centro destra che oggi più che mai si presenta disunito e litigioso al governo della Regione. Al’incontro ha avuto duplice finalità: quella di informare sull’attività del gruppo consiliare ma soprattutto di dare sostegno al candidato sindaco del centrosinistra Emanuele Gaito che ha presentato ladelle candidate e dei candidati PD alle prossime: volti noti e molte novità che testimoniano l’impegno al rinnovamento del partito democratico di. Tutti i consiglieri uscenti, eccezione il capogruppo Pier ...

nuovasocieta : Tour Dem a Grugliasco: presentata la lista per le amministrative - zazoomblog : Prosegue il tour dei Dem in Piemonte. Tappa a Grugliasco - #Prosegue #Piemonte. #Tappa #Grugliasco - nuovasocieta : Prosegue il tour dei Dem in Piemonte. Tappa a Grugliasco -