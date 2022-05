Sangiuliano linciato perché parla dalla Meloni? Eppure chi c' era in platea | Rai e sinistra | vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 maggio 2022) Gennaroha oscurato il Concertone. Almeno in termini di polemica. Il direttore del Tg2 ha presenziato alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, scatenando i politici. La frondalamenta la presenza della politica in Rai, quella di destra gli attacchi degli avversari a un giornalista accusato ingiustamente. Insomma,è finito sulla bocca di tutti arrivando a cancellare quelle critiche un tempo appannaggio del concerto del Primo maggio.a fianco di Giorgiasul palco a Milanonon era l'unico dirigente Rai. Sono infatti passate in sordina le presenze di Angelo Mellone, Paolo Corsini e Paolo Petracca, rispettivamente vicedirettore Intrattenimento Day Time Rai, vicedirettore Approfondimento Rai e direttore Rai News ...