Roma, aggredita e ferita da otto cinghiali in strada: la denuncia della donna (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo cena, verso le 23:30, una donna stava facendo una passeggiata con il suo cane sotto casa. All’improvviso però, un branco di cinghiali l’avrebbero aggredita, ferendola. La presunta aggressione è successa in via Anneo Lucano in zona Medaglia d’oro. Spaventata, la donna ha fermato una pattuglia di Carabinieri che l’hanno soccorsa. La denuncia Una volta fermata la pattuglia dei Carabinieri, la donna, di 43 anni, ha sostenuto di essere stata “caricata da almeno otto cinghiali”. Gli animali l’avrebbero colpita così forte da farla cadere. I militari hanno immediatamente provveduto a soccorrerla ma non hanno visto alcuna ferita. Hanno poi verificato la zona, residenziale, ma non è stata trovata alcuna traccia. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo cena, verso le 23:30, unastava facendo una passeggiata con il suo cane scasa. All’improvviso però, un branco dil’avrebbero, ferendola. La presunta aggressione è successa in via Anneo Lucano in zona Medaglia d’oro. Spaventata, laha fermato una pattuglia di Carabinieri che l’hanno soccorsa. LaUna volta fermata la pattuglia dei Carabinieri, la, di 43 anni, ha sostenuto di essere stata “caricata da almeno”. Gli animali l’avrebbero colpita così forte da farla cadere. I militari hanno immediatamente provveduto a soccorrerla ma non hanno visto alcuna. Hanno poi verificato la zona, residenziale, ma non è stata trovata alcuna traccia. su Il ...

matteosalvinimi : Roma, nigeriano molesta verbalmente una ragazza, poi la palpeggia e infine si scaglia contro gli agenti… Serve una… - SkyTG24 : #Roma, aggredita in centro dai cinghiali: ferita una donna - CorriereCitta : Roma, aggredita e ferita da otto cinghiali in strada: la denuncia della donna - barbarajerkov : Roma, aggredita e ferita in strada da un branco di cinghiali: la denuncia di una donna a Medaglie d'oro… - bettadigiulio : RT @SkyTG24: #Roma, aggredita in centro dai cinghiali: ferita una donna -