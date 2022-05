Occupazione a livelli record dal 2004: dipendenti a termine al top, calano i senza lavoro (Di lunedì 2 maggio 2022) Gli occupati aumentano di 81 mila unità rispetto a febbraio e di 804 mila su marzo 2021. Lo fa sapere l’Istat, sottolineando che il tasso di Occupazione è salito dello 0,3% ed è arrivato al 59,9%, livello record dall’inizio delle serie storiche che risale al 2004. Nel primo trimestre 2022 si registra un aumento del livello di Occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 133 mila occupati in più. Gli occupati tornano sopra i 23 milioni a 23.040.000. Rispetto a febbraio ci sono 103 mila dipendenti permanenti in più. A marzo 2021 la crescita del numero di occupati è pari a 800 mila unità. In oltre la metà dei casi riguarda i dipendenti a termine, la cui stima raggiunge i 3 milioni 150 mila, il valore più alto dal 1977. Nel dettaglio a marzo la crescita congiunturale ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Gli occupati aumentano di 81 mila unità rispetto a febbraio e di 804 mila su marzo 2021. Lo fa sapere l’Istat, sottolineando che il tasso diè salito dello 0,3% ed è arrivato al 59,9%, livellodall’inizio delle serie storiche che risale al. Nel primo trimestre 2022 si registra un aumento del livello dipari allo 0,6%, per un totale di 133 mila occupati in più. Gli occupati tornano sopra i 23 milioni a 23.040.000. Rispetto a febbraio ci sono 103 milapermanenti in più. A marzo 2021 la crescita del numero di occupati è pari a 800 mila unità. In oltre la metà dei casi riguarda i, la cui stima raggiunge i 3 milioni 150 mila, il valore più alto dal 1977. Nel dettaglio a marzo la crescita congiunturale ...

