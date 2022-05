Giro d’Italia 2022: la formazione dell’Astana Qazaqstan. Vincenzo Nibali e Miguel Angel Lopez le stelle (Di lunedì 2 maggio 2022) Siamo entrati nella settimana clou: venerdì scatta da Budapest il Giro d’Italia 2022 ed ovviamente, a mano a mano, le varie squadre stanno annunciando le proprie formazioni per la Corsa Rosa. Oggi è stata la volta dell’Astana Qazaqstan: doppia punta per la squadra kazaka che può sicuramente andare a caccia del podio. Il capitano sarà il colombiano Miguel Angel Lopez: il brevilineo scalatore classe 1994 ha già centrato la top-3 al Giro nel 2018 e, visto un percorso ricco di salite e particolarmente favorevole alle sue caratteristiche, può sicuramente riprovarci. Giro d’Italia 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nibali, Simon Yates, Carapaz e Joao ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Siamo entrati nella settimana clou: venerdì scatta da Budapest iled ovviamente, a mano a mano, le varie squadre stanno annunciando le proprie formazioni per la Corsa Rosa. Oggi è stata la volta: doppia punta per la squadra kazaka che può sicuramente andare a caccia del podio. Il capitano sarà il colombiano: il brevilineo scalatore classe 1994 ha già centrato la top-3 alnel 2018 e, visto un percorso ricco di salite e particolarmente favorevole alle sue caratteristiche, può sicuramente riprovarci.: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti, Simon Yates, Carapaz e Joao ...

