Gerasimov ferito a Izyum, insieme a Putin il generale è uno dei tre uomini di Mosca ad avere i codici nucleari (Di lunedì 2 maggio 2022) Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore dell'esercito russo, è rimasto ferito nel corso di un attacco messo in atto dalle forze ucraine a Izyum. Il super generale è una delle... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 maggio 2022) Valery, capo di Stato maggiore dell'esercito russo, è rimastonel corso di un attacco messo in atto dalle forze ucraine a. Il superè una delle...

alex_orlowski : ?? Il Generale #Gerasimov è rimasto ferito in un attacco vicino a Izyum. #Ucraina - Corriere : Le voci su Gerasimov («ferito») e le prossime due settimane, decisive, nella guerra - DaniGenna : RT @MarcoFattorini: Valery Gerasimov, ferito a Izyum, non è solo il capo di Stato maggiore russo e il teorico della guerra ibrida. È uno de… - Lorenzo_1976 : RT @assurdistan: +++ Aggiornamento. #Gerasimov é stato ferito. Non é stato ferito dagli ucraini. Si é ferito da solo a causa del moto ondos… - roman1111111113 : RT @assurdistan: +++ Aggiornamento. #Gerasimov é stato ferito. Non é stato ferito dagli ucraini. Si é ferito da solo a causa del moto ondos… -