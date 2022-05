**Energia: bozza dl, taglio accise carburanti prorogato fino all'8 luglio** (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022". E' quanto si legge nella bozza del decreto che proroga il taglio delle accise ai carburanti sul tavolo del Cdm che sta per iniziare a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 eall'8 luglio 2022". E' quanto si legge nelladel decreto che proroga ildelleaisul tavolo del Cdm che sta per iniziare a Palazzo Chigi.

