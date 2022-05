Charlene di Monaco, alla fine è successo davvero: la reazione di Alberto è impensabile (Di lunedì 2 maggio 2022) Come sta Charlene di Monaco? La principessa torna a mostrarsi in pubblico con Alberto e i figli, ma lo sguardo è spesso triste e assente. Le condizioni di Charlene sembrano in miglioramento, almeno stando alle foto degli ultimi giorni che ritraggono la principessa assieme a suo marito, il principe Alberto, e i suoi figli, Jacques e Gabriella. Dopo le immagini di Pasqua, che avevano contribuito a tranquillizzare i sudditi sulle sue condizioni di salute dopo le tante voci delle ultime settimane, Charlene Wittstock è comparsa nuovamente in pubblico, questa volta in un’occasione ufficiale. La principessa, infatti, si è concessa qualche ora di svago con la sua famiglia, decidendo di prendere parte alla sesta tappa del campionato di Formula E, che si ... Leggi su topicnews (Di lunedì 2 maggio 2022) Come stadi? La principessa torna a mostrarsi in pubblico cone i figli, ma lo sguardo è spesso triste e assente. Le condizioni disembrano in miglioramento, almeno stando alle foto degli ultimi giorni che ritraggono la principessa assieme a suo marito, il principe, e i suoi figli, Jacques e Gabriella. Dopo le immagini di Pasqua, che avevano contribuito a tranquillizzare i sudditi sulle sue condizioni di salute dopo le tante voci delle ultime settimane,Wittstock è comparsa nuovamente in pubblico, questa volta in un’occasione ufficiale. La principessa, infatti, si è concessa qualche ora di svago con la sua famiglia, decidendo di prendere partesesta tappa del campionato di Formula E, che si ...

