Beautiful anticipazioni 3 maggio 2022, una sorpresa per Flo (Di lunedì 2 maggio 2022) Nella puntata di Beautiful trasmessa martedì 3 maggio 2022 vedrete che alla Forrester Creations, le Logan stanno preparando una sorpresa per la nipote Flo. Katie, Donna e Brooke hanno deciso di riammettere nella famiglia La giovane figlia di Storm, concedendo così anche a lei una seconda possibilità. Ridge e Carter intanto si trovano negli uffici dell'azienda e il Forrester invita l'amico a cercare una donna adatta a lui e che non cerchi nessun altro come ripiego. Troverete disponibili su sito Mediaset Infinity tutte le puntate della soap americana andata in onda su Canale 5 nell'ultimo mese. Pechino Express 9, grande ritorno e scelte clamorose: com'è andata l'ottava puntata L'ottava tappa del reality avventuriero ha visto un'altra ...

