Anche i “piccoli” obbligati alla fatturazione elettronica: novità, tempi e sanzioni (Di lunedì 2 maggio 2022) Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso Anche agli operatori economici di piccole dimensioni. Il Decreto legge 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 ed entrato in vigore il 1° maggio ha esteso, a partire dal secondo semestre 2022, la platea di soggetti obbligati all’emissione della fatturazione tramite il sistema di interscambio (SDI). Il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, abrogando la parte in cui si prevede l’esenzione per i soggetti che adottano il regime di vantaggio (“regime dei minimi”) o il regime forfettario e per le associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 maggio 2022) Dal 1° luglio 2022 l’obbligo diè estesoagli operatori economici di piccole dimensioni. Il Decreto legge 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 ed entrato in vigore il 1° maggio ha esteso, a partire dal secondo semestre 2022, la platea di soggettiall’emissione dellatramite il sistema di interscambio (SDI). Il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, abrogando la parte in cui si prevede l’esenzione per i soggetti che adottano il regime di vantaggio (“regime dei minimi”) o il regime forfettario e per le associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi ...

