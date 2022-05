Milan-Fiorentina, Tomori: “Non è finita, dobbiamo vincere anche la prossima” (Di domenica 1 maggio 2022) Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 maggio 2022) Fikayo, difensore rossonero, ha parlato a 'TV' dopo, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022

AntoVitiello : ??? Delirio a #SanSiro. Il #Milan batte meritatamente la #Fiorentina e vola a 77 punti, a tre giornate dalla fine de… - acmilan : Hey you! Have you checked out today's stats? ?? ?? - acmilan : Official Statement: AC Milan v Fiorentina, tickets for Terzo Anello Verde ?? - triolo_daniele : RT @DAZN_IT: Un gol che vale oro ?? #Leao batte la Fiorentina ??? #MilanFiorentina #Milan #Scudetto #SerieA - Rukus_101 : RT @jasintimee: 01/05/22 Milan 1 - 0 Fiorentina Contatto dubbio tra Ikone e Leao in area di rigore, con il viola che sgambetta il portoghe… -