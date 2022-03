Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale si veste sempre più la superiorità militare delle Forze Armate russe rispetta gli ucraini era ovvio e attese puntualmente sta succedendo che la mostra russa si stringe sempre più sulle città piccole grandi a kharkiv sono arrivati i paracadutisti russi si combatte in città Mario Pole a Seriate a Kiev e continua a cadere i missili almeno 128 i feriti civili nella notte alle 3 ore italiane cominciato il discorso del presidente degli Stati Uniti Joe biden atteso non solo dagli americani Ma dal mondo intero una relazione di un’ora che ha toccato diversi argomenti economici Ma che non poteva non partire dalla guerra in Ucraina e presidente russo Vladimir Putin è stato accusato di aver scatenato una guerra premeditate non provocata una guerra è giusta un atto di aggressione ha detto biden ...