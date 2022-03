Ucraina, anche Roma firma il “Patto delle città libere” per abbracciare Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato la dichiarazione dei Sindaci del “Patto delle città libere” per accogliere la città di Kiev, capitale dell’Ucraina, nell’alleanza. “La decisione del governo russo di invadere il libero e indipendente stato dell’Ucraina”. Si legge nel testo della dichiarazione. “E’ un atto di guerra senza precedenti in Europa. I sindaci di alcune delle città più importanti del mondo sostengono Kiev e l’Ucraina La dichiarazione è stata sottoscritta dai sindaci di Amsterdam, Barcellona, Bratislava, Budapest, Francoforte, Danzica, Londra, Los Angeles, Milano, Parigi, Podgorica, Praga, Rijeka, Roma, ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Sindaco diRoberto Gualtieri hato la dichiarazione dei Sindaci del “” per accogliere ladi, capitale dell’, nell’alleanza. “La decisione del governo russo di invadere il libero e indipendente stato dell’”. Si legge nel testo della dichiarazione. “E’ un atto di guerra senza precedenti in Europa. I sindaci di alcunepiù importanti del mondo sostengonoe l’La dichiarazione è stata sottoscritta dai sindaci di Amsterdam, Barcellona, Bratislava, Budapest, Francoforte, Danzica, Londra, Los Angeles, Milano, Parigi, Podgorica, Praga, Rijeka,, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Per cercare la pace bisogna volerla e chi ha più di 60 km di carri armati e altri blindati davant… - AndreaMarcucci : Grave che il Presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli abbia votato contro risoluzione sostanzialmente u… - lucianonobili : Colpisce vedere che quello che abbiamo costruito sia un sogno, una terra promessa per chi è fuori. Mentre da noi si… - Serafyma9 : RT @RivistaLaFionda: 'Non solo essere un russo vivente è una colpa in Italia, ma anche essere un russo morto. Quanto sta accadendo in Ucrai… - Enri93_ : RT @1972book: Mi sfugge come si possa essere sovranisti in casa e imperialisti fuori, per la possibilità di scelta da noi e per la dittatur… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina anche Università Bicocca, il corso su Dostoevskij si farà Trovo che che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere ... Non solo essere un russo vivente e' una colpa oggi in Italia ma anche essere un russo morto che, ...

Il blocco nel porto di Odessa. Medicinali e viveri fermi a Gioia Tauro Msc, primo operatore al mondo, e che gestisce le rotte marittime da e per l'Ucraina, ha comunicato di avere cessato non solo i servizi ma anche le prenotazioni, riferendo di "stare studiando come ...

Ucraina: Russia annuncia presa di Kherson. Probabile slittamento dei colloqui RaiNews Ucraina: oligarchi russi licenziano in loro ville Sardegna (ANSA) - SASSARI, 02 MAR - Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina si fanno sentire nella dorata Costa ... E con i loro licenziamenti stanno arrivando anche disdette su disdette a numerose ...

L’ex preparatore atletico del Sassuolo Agostino Tibaudi racconta l’orrore della guerra Dopo un viaggio lungo e travagliato, iniziato dalla capitale ucraina Kiev, Roberto De Zerbi ed il suo staff sono tornati in Italia, dalle rispettive famiglie. Tra i membri dello staff che hanno deciso ...

Trovo che che quello che sta succedendo insia una cosa orribile e mi viene da piangere ... Non solo essere un russo vivente e' una colpa oggi in Italia maessere un russo morto che, ...Msc, primo operatore al mondo, e che gestisce le rotte marittime da e per l', ha comunicato di avere cessato non solo i servizi male prenotazioni, riferendo di "stare studiando come ...(ANSA) - SASSARI, 02 MAR - Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina si fanno sentire nella dorata Costa ... E con i loro licenziamenti stanno arrivando anche disdette su disdette a numerose ...Dopo un viaggio lungo e travagliato, iniziato dalla capitale ucraina Kiev, Roberto De Zerbi ed il suo staff sono tornati in Italia, dalle rispettive famiglie. Tra i membri dello staff che hanno deciso ...