Ucraina | Abete | ‘assegnazione Euro 2012 a Polonia-Ucraina fu segnale apertura a Est’

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – L’assegnazione deglipei delfu anche una occasione “per accrescere un rapporto a 360 gradi con l’pa da parte della federazione”. E’ quanto afferma l’ex presidente della Figc, Giancarlo, all’Adnkronos tornando sull’edizione del torneo continentale giocata 10 anni fa nel Paese oggi teatro di guerra dopo l’invasione da parte della Russia.“Ricordo che ricevemmo un’ottima accoglienza, la finale si giocò proprio a Kiev, la capitale, purtroppo per l’Italia la partita con la Spagna non andò bene. I sentimenti oggi sono di grande tristezza, preoccupazione e angoscia, da cittadino prima ancora che da dirigente sportivo, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Abete

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – L'assegnazione degli Europei del 2012 a Polonia e Ucraina fu anche una occasione "per accrescere un rapporto a 360 gradi con l'Europa da parte della federazione ucraina". E' ...