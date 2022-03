Torna Fieragricola, tra digitale e campi a emissioni zero (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con 400 mila aziende (83% in forma individuale) e quasi 60 mld di euro di valore della produzione l'agricoltura è uno dei pilastri dell'economia italiana. Settore che da oggi si da' appuntamento della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con 400 mila aziende (83% in forma individuale) e quasi 60 mld di euro di valore della produzione l'agricoltura è uno dei pilastri dell'economia italiana. Settore che da oggi si da' appuntamento della ...

Advertising

fisco24_info : Torna Fieragricola, tra digitale e campi a emissioni zero: Sono 520 gli espositori, settore in Italia vale 60 mld e… - AnsaVeneto : Torna Fieragricola, tra digitale e campi a emissioni zero. Sono 520 gli espositori, settore in Italia vale 60 mld e… - Emi_Serbatoi : Emiliana Serbatoi torna finalmente in fiera! Ci sono anche i nostri serbatoi e sistemi di stoccaggio per il carbura… - ConfagriAL : RT @Confagri_Mn: Dal 2 al 5 marzo torna ufficialmente la @fieragricola @pressVRfiere di #Verona Ecco tutti gli appuntamenti targati @Confa… - Confagri_Mn : Dal 2 al 5 marzo torna ufficialmente la @fieragricola @pressVRfiere di #Verona Ecco tutti gli appuntamenti targati… -