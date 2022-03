The Batman, gustatevi (per chi può) su grande schermo questo dono di Warner e DC Comics (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se è stato messo l’articolo nel titolo volevano incantarci con i dettagli. Piccole soddisfazioni crescono con le tre ore di The Batman diretto da Matt Reeves (Cloverfield) e con Robert Pattinson nuovo defilato, malinconico, kurtcobaniano, uomo pipistrello. Altro reboot, del celebre fumetto DC Comics, e finalmente altro regalo. dono da gustare (per chi può) su grande schermo prima di tutto per una Gotham City gotico flamboyant, sventrata e squagliata in tonalità nere rosso-arancioni, tessitura cromatica che elettrizza e incupisce, oscura il quadro (The Batman afferma ‘Io sono l’ombra”) e fa esplodere all’improvviso particolari (la combustione dai tubi di scappamento di bolidi auto e moto; i neon a intermittenza dei club disco e droga, i fasci di luce dove serve illuminare verità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se è stato messo l’articolo nel titolo volevano incantarci con i dettagli. Piccole soddisfazioni crescono con le tre ore di Thediretto da Matt Reeves (Cloverfield) e con Robert Pattinson nuovo defilato, malinconico, kurtcobaniano, uomo pipistrello. Altro reboot, del celebre fumetto DC, e finalmente altro regalo.da gustare (per chi può) suprima di tutto per una Gotham City gotico flamboyant, sventrata e squagliata in tonalità nere rosso-arancioni, tessitura cromatica che elettrizza e incupisce, oscura il quadro (Theafferma ‘Io sono l’ombra”) e fa esplodere all’improvviso particolari (la combustione dai tubi di scappamento di bolidi auto e moto; i neon a intermittenza dei club disco e droga, i fasci di luce dove serve illuminare verità di ...

fumettologica : “The Batman” è un filmone - infoitcultura : The Batman, Matt Reeves salta la premiere a New York perché positivo al Covid-19: “È struggente” - Cinetvlandia : The Batman, la nostra video recensione sul film senza spoiler. #batman #thebatman #dccomics #noir #cinecomics… - Cinetvlandia : The Batman, la nostra video recensione sul film senza spoiler. #batman #thebatman #dccomics #noir #cinecomics… - RPOutsideTheBox : RT @sallyvg: @squirrel93ful @SlaveforRob una recensione senza recensire il protagonista. -