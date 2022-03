Sindaco Modica: il cuore grande dei modicani non tradisce ancora una volta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Modica – “Il cuore grande dei Modicani non tradisce ancora una volta”. E’ quanto scrive il Sindaco Ignazio Abbate in un post a commento di una foto dove si vede una raccolta di beni di prima necessita che arriveranno direttamente ai profughi ucraini. “Tonnellate di aiuti umanitari – scrive il Sindaco Abbate – sono stati raccolti oggi dai volontari della nostra Protezione Civile che partiranno alla volta della Polonia nei campi allestiti per ospitare i profughi ucraini. La raccolta andrà avanti per tutto il pomeriggio e verrà ripetuta anche nelle prossime settimane. Il punto di raccolta si trova nella zona artigianale dove lo scorso anno si effettuavano gli screening di massa anti Covid”. . Raccolta aiuti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)– “Ildeini nonuna”. E’ quanto scrive ilIgnazio Abbate in un post a commento di una foto dove si vede una raccolta di beni di prima necessita che arriveranno direttamente ai profughi ucraini. “Tonnellate di aiuti umanitari – scrive ilAbbate – sono stati raccolti oggi dai volontari della nostra Protezione Civile che partiranno alladella Polonia nei campi allestiti per ospitare i profughi ucraini. La raccolta andrà avanti per tutto il pomeriggio e verrà ripetuta anche nelle prossime settimane. Il punto di raccolta si trova nella zona artigianale dove lo scorso anno si effettuavano gli screening di massa anti Covid”. . Raccolta aiuti ...

