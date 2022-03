Sci alpino | Super-G e gigante Lenzerheide 2022 | dieci azzurre convocate | assente Sofia Goggia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Si avvicina il doppio appuntamento di, in cui farà tappa la Coppa del Mondo di scicon la prova di-G prevista per sabato 5 marzo e quella difissata per domenica 6, entrambe alle ore 10:00. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato: si tratta di Nadia Delago, Nicol Delago, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Roberta Midali e Asja Zenere, debuttante sul massimo circuito. Spicca l’assenza di: la campionessa azzurra ha deciso di preservare le energie in vista delle finali di Courchevel-Méribel, in cui dovrà conservare i 75 punti di vantaggio sulla campionessa olimpica Corinne Suter nella Cdm di ...

La vice - campionessa olimpica si concentra per la discesa di Courchevel ROMA - Il fine settimana di Coppa del Mondo femminile di sci alpino propone l'appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, con un supergigante fissato per sabato 5 ore 10.00 e un gigante domenica 6 dalle ore 10.00, in diretta tv su Raisport ed Eurosport. Si avvicina il doppio appuntamento di Lenzerheide, in cui farà tappa la Coppa del Mondo di sci alpino con la prova di Super-G prevista per sabato 5 marzo e quella di gigante fissata per domenica 6, en ... La vice-campionessa olimpica si concentra per la discesa di Courchevel ROMA (ITALPRESS) - Il fine settimana di Coppa del Mondo femminile di ...