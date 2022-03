Renato Brunetta | nel 2021 crescita mai vista Gli effetti positivi sulla finanza pubblica

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Ilè stato un anno eccezionale per l'economia italiana, condel Pil e saldi dimigliori di ogni previsione", sottolinea in una nota, ministro per laamministrazione. "Oggi, infatti, l'Istat ha reso noto il dato a consuntivo delladel Pil per il, che si attesta al +6,6%, e dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, misurato in rapporto al Pil, è pari a -7,2%, di molto inferiore rispetto al -9,4% stimato nella Nota di aggiornamento al Def dello scorso settembre. Tutto questo si riflette positivamente anchedinamica del debito pubblico, che viene stimato al 150,4% del Pil, anche in questo caso un valore nettamente migliore ...