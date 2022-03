Polestar O2 - La roadster elettrica punta sulla sostenibilità

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo aver punzecchiato Volkswagen e Tesla nientemeno che al Superbowl, con uno spot da milioni di dollari in cui in realtà non si vedeva nulla, larilancia le già altissime aspettative sui suoi modelli con una nuova concept car, che- modestamente - a "ridefinire lesportive per l'era". Si chiamaO2 ed è una decappottabile con hard-top. Per ora, è una visione di quello che dovrebbe offrire un modello pensato per la guida emozionante, con tutti i vantaggi della mobilità. Come la5, modello di serie promesso per il 2024, anche la O2 deriva dalla concept Precept presentata nel 2020. Il marchio cino-svedese, nato come spin-off della Volvo, insomma, fa sempre più sul serio, dopo il lancio della ...

telodogratis : Polestar O2, concept di una roadster elettrica sostenibile e con drone integrato - HDmotori : Polestar O2, concept di una roadster elettrica sostenibile e con drone integrato -

Ultime Notizie dalla rete : Polestar roadster

ha svelato la sua idea dielettrica attraverso la nuova concept carO . La casa automobilistica la descrive come ' una cabrio hardtop che mostra come immaginano un'auto ...LaO2 concept, che anticipa le forme di una, è anche dotata di un drone per riprendere la propria guida e condividerla sui social I l futuro di, marchio 100% elettrico spin - ...Geely-owned Polestar has revealed a new concept car that it claims, ‘redefines sports roadsters for the electric age’. Named Polestar O2, the hard-top convertible also showcases advances in ...Swedish electric vehicle startup Polestar teased an expansion of its premium performance lineup with a swoopy roadster concept. The Polestar O2, revealed Tuesday on the rooftop of a Beverly Hills ...