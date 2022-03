Piera Detassis confermata presidente del Premio David di Donatello (Di mercoledì 2 marzo 2022) Piera Detassis è stata riconfermata presidente e direttrice artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Lo ha deciso l’Assemblea dei Soci in accordo con il Consiglio Direttivo della Fondazione, anch’esso riconfermato e composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone. Le nomine verranno completate nei prossimi giorni con un nuovo prestigioso ingresso. Detassis resterà in carica, nel suo secondo mandato, per i prossimi quattro anni, così come il Consiglio Direttivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022)è stata rie direttrice artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premidi. Lo ha deciso l’Assemblea dei Soci in accordo con il Consiglio Direttivo della Fondazione, anch’esso riconfermato e composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone. Le nomine verranno completate nei prossimi giorni con un nuovo prestigioso ingresso.resterà in carica, nel suo secondo mandato, per i prossimi quattro anni, così come il Consiglio Direttivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

