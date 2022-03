Oggi 36 429 casi Covid e 214 morti Tasso di positività all' 8 | 8%

Leggi su agi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuoviregistrati nella giornata di mercoledì 2 marzo sono 36.429 contro i 46.631 di ieri e i 49.040 di una settimana fa. I tamponi processati sono 415.288 (ieri 530.858) con undistabile, 8,8% come ieri, ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 214 (ieri 233): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.214. Calano ancora le terapie intensive, 27 in meno (ieri -6) con 40 ingressi del giorno, e scendono complessivamente a 681, così come i ricoveri ordinari, 502 in meno (ieri -395), 9.954 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni e' la Lombardia con 4.713 contagi, seguita da Campania (+3.650), Sicilia (+3.450), Veneto (+3.434) e Puglia (3.302). ...