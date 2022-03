Milan, le condizioni di Romagnoli: ci sarà a Napoli? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il difensore centrale del Milan Alessio Romagnoli ha disputato solamente 25? nel derby d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo nemmeno mezz’ora di gioco, infatti, il capitano rossonero è uscito dal campo per via di un problema all’adduttore sinistro, secondo Mediaset. Milan infortunio Romagnoli Al suo posto è entrato in campo Kalulu che, con ogni probabilità, giocherà al fianco di Tomori nel caso in cui il numero 13 non dovesse recuperare. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tuttavia, lascia aperto uno spiraglio per il difensore di Pioli. Potrebbe essere, infatti, che Romagnoli si sia fermato appena in tempo, evitando guai peggiori, e che il suo sia solo un risentimento. Nei prossimi giorni, chiaramente, si avranno notizie più certe riguardo la sua presenza o meno al ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il difensore centrale delAlessioha disputato solamente 25? nel derby d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo nemmeno mezz’ora di gioco, infatti, il capitano rossonero è uscito dal campo per via di un problema all’adduttore sinistro, secondo Mediaset.infortunioAl suo posto è entrato in campo Kalulu che, con ogni probabilità, giocherà al fianco di Tomori nel caso in cui il numero 13 non dovesse recuperare. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tuttavia, lascia aperto uno spiraglio per il difensore di Pioli. Potrebbe essere, infatti, chesi sia fermato appena in tempo, evitando guai peggiori, e che il suo sia solo un risentimento. Nei prossimi giorni, chiaramente, si avranno notizie più certe riguardo la sua presenza o meno al ...

