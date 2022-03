“Mi ha fatto venire un o**asmo!”: sconvolgente Manila Nazzaro, il gesto in diretta fa furore nel web [VIDEO] (Di mercoledì 2 marzo 2022) La reginetta Manila Nazzaro lancia la bomba nel mezzo del prime time del GF Vip: pubblico in delirio totale. Manila Nazzaro (fonte youtube)Manila Nazzaro, storica concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, è amatissima dal grande pubblico, che ne apprezza la pacatezza dei modi e la diplomazia, oltre che l’innegabile bellezza. Manila è infatti stata insignita del titolo di Miss Italia nel 1999, e conserva tutt’ora una grazia fuori dal comune. La sua avventura al GF Vip non è stata priva di asperità: spesso Manila ha dovuto battagliare all’interno della casa di Cinecittà, soprattutto per conservare un minimo di decoro domestico. Per lungo tempo ha conservato uno status di “intoccabile“, soprattutto quando formava un trittico vincente con le compagne ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) La reginettalancia la bomba nel mezzo del prime time del GF Vip: pubblico in delirio totale.(fonte youtube), storica concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, è amatissima dal grande pubblico, che ne apprezza la pacatezza dei modi e la diplomazia, oltre che l’innegabile bellezza.è infatti stata insignita del titolo di Miss Italia nel 1999, e conserva tutt’ora una grazia fuori dal comune. La sua avventura al GF Vip non è stata priva di asperità: spessoha dovuto battagliare all’interno della casa di Cinecittà, soprattutto per conservare un minimo di decoro domestico. Per lungo tempo ha conservato uno status di “intoccabile“, soprattutto quando formava un trittico vincente con le compagne ...

