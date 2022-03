La truffa degli aiuti umanitari all’Ucraina spacciandosi per la sindaca di Piacenza

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ha visto il suo nome utilizzato per una vera e propria, sfruttando il buon cuore dei suoi concittadini in relazione a quel che sta accadendo da una settimana in Ucraina. Ma chi riceve una telefonata da parte delladideve sapere che si tratta di una. Negli ultimi giorni, infatti, qualcuno si sta spacciando per Patrizia Barbieri e – telefonicamente – sta chiedendo ai piacentini di inviare soldi per inviareal popolo ucraino. Diverse chiamate sono state segnalata sia al Comune che alle forze dell’ordine che ora stanno indagando. Telefonata, lasugliper l’Ucraina Non è il primo e, purtroppo, non sarà l’ultimo caso. Quando c’è un’emergenza ...